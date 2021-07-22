Сбившую трех детей в Солнцеве будет регулярно посещать психолог в СИЗО

Фото: пресс-служба Тверского районного суда

Валерию Башкирову, сбившую трех детей на пешеходном переходе в столице, будет регулярно навещать тюремный психолог. Об этом ТАСС рассказала член ОНК Москвы Ева Меркачева, посетившая арестованную в столичном СИЗО-6.

"С Башкировой уже успел пообщаться психолог, решено, что он регулярно будет навещать ее", – сообщила Меркачева.

Она добавила, что подозреваемая попросила разрешить ей посетить расположенный на территории изолятора православный храм.

Член ОНК пояснила, что первую ночь девушка провела в одиночной камере. После того как удалось убедиться, что ее жизни ничего не угрожает, Башкирову перевели в общую.

В настоящее время Валерия сидит в камере на 22 человека. Для ее соседок это первый арест, их всех обвиняют в ненасильственных преступлениях.

Меркачева уточнила, что обвиняемая в смертельном ДТП спит на верхних нарах и читает английский детектив "Смерть после бала".

"Башкирова не имеет жалоб, говорит, что не чувствует никакого давления", – подчеркнула собеседница агентства.

Смертельное ДТП случилось на улице Авиаторов в столичном районе Солнцево 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Mazda 3, за рулем которого была 18-летняя Башкирова.

Дети девяти месяцев, трех и пяти лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. Двое из них впоследствии скончались в больнице.

Сначала девушку отправили под домашний арест. Однако уже 19 июля суд принял решение отправить Башкирову на два месяца (до 16 сентября) в СИЗО. Позднее подозреваемая подала жалобу на такое решение.

