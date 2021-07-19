Юрист рассказал, какое наказание грозит сбившей на переходе детей в Москве девушке

Столичная прокуратура потребовала заключить под стражу девушку, которая на автомобиле сбила детей на западе Москвы в пятницу, 16 июля. По данным ГИБДД, взрослые с двумя маленькими мальчиками и девочкой в коляске переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в них врезалась водитель Mazda. Основной удар пришелся на детей. Из-за полученных травм два ребенка скончались в больнице. Правоохранители возбудили уголовное дело, девушку отправили под домашний арест. Рассказываем подробности произошедшего и выясняем, какое наказание грозит москвичке.



Двое детей погибли

Резонансное ДТП произошло на улице Авиаторов в Москве 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, а в это время на них наехала водитель автомобиля Mazda. Машина в правом ряду остановилась, чтобы пропустить семью, а по левому ряду пронеслась иномарка, которая сбила детей, – на них и пришелся основной удар.

Как выяснилось, за рулем автомобиля Mazda была 18-летняя студентка Валерия Башкирова. После ДТП девушка скрываться не стала – сразу же выбежала из машины и подошла к пострадавшим.

В результате аварии пятилетний мальчик получил перелом основания черепа, мальчик трех лет – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом голени, а девятимесячная девочка, которая в момент ДТП находилась в коляске, – сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

После случившегося детей госпитализировали. Пятилетнего ребенка доставили в больницу на санитарном вертолете, он находился в состоянии комы. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Позднее стало известно и о гибели трехлетнего ребенка. Уточняется, что в момент аварии он был на беговеле. Девятимесячную девочку уже выписали из больницы, с ней все хорошо.

Сразу же после случившегося полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Вместе с тем Никулинский суд Москвы отправил водителя Mazda под домашний арест.

Адвокат москвички в суде произошедшее ДТП назвал несчастным случаем. Экспертиза показала, что на момент происшествия она была трезва. Сама девушка, по данным СМИ, якобы ранее заявляла, что управляла авто и при этом сидела в телефоне. "Я смотрела на телефон с навигатором. Он не был у меня в руках, а лежал у коробки передач. В этот момент меня ослепило солнце, людей я вообще не заметила", – приводит предполагаемые слова девушки "Комсомольская правда".

В свою очередь, прокуратура Москвы потребовала заключить москвичку под стражу. Об этом заявила руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.





Людмила Нефедова руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Прокуратура потребовала от органов полиции незамедлительно предъявить женщине обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и возбудить перед судом ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Домашний арест для девушки намеревался обжаловать и депутат Госдумы Александр Хинштейн. "Сделаем все, чтобы не "отделалась", – написал парламентарий в своем Twitter.

19 июля москвичке все же ужесточили обвинение. Прокуратура требует отправить ее в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По требованию прокуратуры следствием ГСУ ГУ МВД России по Москве фигурантке уголовного дела о смертельном ДТП в Солнцеве предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ", – сказали в пресс-службе.



Фото: пресс-служба Никулинского районного суда Москвы

Ослепило солнце?

По данным СМИ, в день трагедии Башкирова отправилась купаться: девушка ехала из дома в Лесном Городке и забирала подругу в Солнцеве. Сама Валерия получила права якобы в прошлом году и практиковалась на авто родственницы.

О москвичке из СМИ известно, что она единственный ребенок в семье. Предположительно недавно девушка закончила первый курс РАНХИГС по специальности "журналистика". По данным СМИ, сейчас она находится в своем доме в подмосковном поселке Лесной Городок. По правилам ареста, у нее забрали телефон и отключили интернет.

Отец Валерии Эдуард Башкиров в интервью телеканалу Москва 24 заявил, что сейчас его дочь находится в тяжелом состоянии, принимает таблетки, для нее даже вызывали психолога.

О плохом самочувствие девушки рассказал и один из близких к семье знакомых. По его словам, Валерия почти не ест и мучается от кошмаров.

Вместе с тем отец студентки подчеркнул, что избегать наказания дочь не собирается, а также рассказал о возможных причинах трагедии. По его мнению, девушку действительно могло ослепить солнце, поэтому она не заметила детей. Версию про алкоголь мужчина тут же опроверг.



(детей. – Прим. ред.) из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило. Я не выгораживаю, это я проанализировал.

Эдуард Башкиров отец Валерии Башкировой Она вообще не выпивает. Телефон в сумке. Я когда звоню, она никогда не берет трубку. Это был мой приказ. Это исключено. Неопытность. И не заметилаиз-за грузовика, плюс солнце в глаза светило. Я не выгораживаю, это я проанализировал.

Автоюрист Лев Воропаев рассказал Москве 24, что Башкировой теперь могут грозить либо принудительные работы до пяти лет, либо до семи лет лишения свободы.

"Скорее всего, самое строгое наказание не дадут. Но так как это получило огласку, я думаю, приложат силы, чтобы ей было назначено наказание, близкое к максимально возможному в ее ситуации. Повторюсь, вряд ли это будут семь лет", – указал эксперт.

При вынесении итогового решения будет учитываться то, что девушка впервые попала в поле зрения правоохранителей, вопрос заглаживания вины, ее раскаяние и так далее, заключил юрист.