В ДТП в районе Киевского шоссе пострадали два человека

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На МКАД в районе Киевского шоссе произошла авария с участием грузового и легкового автомобилей, в результате которой пострадали взрослый и ребенок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

"На внутренней стороне 43 километра МКАД произошло столкновение двух автомобилей в попутном направлении, грузового и легкового. В результате происшествия, предварительно пострадали два человека, один из них ребенок", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные службы города.

Ранее смертельная авария произошла в городском округе Мытищи. Известно, что авария случилась на 2-м километре Осташковского шоссе около 23:20 17 июля. Погибли два человека.