Отец девушки, сбившей детей на улице Авиаторов, прокомментировал ДТП

Отец девушки, сбившей детей на улице Авиаторов, рассказал о случившемся

Отец виновницы ДТП, сбившей на улице Авиаторов трех детей, прокомментировал инцидент. По его словам, девушка не пьет и во время происшествия ее могло просто ослепить солнце.

"Она вообще не выпивает. Телефон в сумке. Я когда звоню, она никогда не берет трубку. Это был мой приказ. Это исключено. Неопытность. И не заметила (детей. – Прим. ред.) из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило. Я не выгораживаю, это я проанализировал", – сказал он в эфире телеканала Москва 24.

Мужчина также отметил, что сейчас его дочь находится в тяжелом состоянии, принимает таблетки, для нее вызывали психолога. При этом пытаться избежать наказания девушка не собирается, подчеркнул он.

Авария произошла на улице Авиаторов 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На них совершила наезд водитель автомобиля Mazda.

Основной удар от наезда приняли на себя дети. Двое из них от полученных травм позже скончались.

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело. Девушке, сбившей детей, суд назначил домашний арест.