Отец девушки, сбившей детей на улице Авиаторов, прокомментировал ДТП

12:31
Отец девушки, сбившей детей на улице Авиаторов, рассказал о случившемся
Отец виновницы ДТП, сбившей на улице Авиаторов трех детей, прокомментировал инцидент. По его словам, девушка не пьет и во время происшествия ее могло просто ослепить солнце.
"Она вообще не выпивает. Телефон в сумке. Я когда звоню, она никогда не берет трубку. Это был мой приказ. Это исключено. Неопытность. И не заметила (детей. – Прим. ред.) из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило. Я не выгораживаю, это я проанализировал", – сказал он в эфире телеканала Москва 24.
Мужчина также отметил, что сейчас его дочь находится в тяжелом состоянии, принимает таблетки, для нее вызывали психолога. При этом пытаться избежать наказания девушка не собирается, подчеркнул он.
Авария произошла на улице Авиаторов 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На них совершила наезд водитель автомобиля Mazda.
Основной удар от наезда приняли на себя дети. Двое из них от полученных травм позже скончались.
По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело. Девушке, сбившей детей, суд назначил домашний арест.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: