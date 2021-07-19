Сбившей троих детей в Москве девушке ужесточили обвинение

Фото: пресс-служба Никулинского районного суда Москвы

Девушке, сбившей на автомобиле троих детей на пешеходном переходе в Москве, ужесточили обвинение. Прокуратура требует отправить ее в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По требованию прокуратуры следствием ГСУ ГУ МВД России по Москве фигурантке уголовного дела о смертельном ДТП в Солнцеве предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), и перед Тверским районным судом возбуждено ходатайство об изменении в отношении нее меры пресечения на заключение под стражу", – сказали в пресс-службе ТАСС.

Авария произошла на улице Авиаторов 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На них совершила наезд водитель автомобиля Mazda. В момент ДТП один ребенок был в коляске. Основной удар от наезда приняли на себя дети.

В результате аварии мальчик пяти лет получил перелом основания черепа, мальчик трех лет – перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, девятимесячный ребенок – сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Все дети были госпитализированы, пятилетнего мальчика доставили в больницу санитарным вертолетом, ночью он скончался в больнице.

Позднее стало известно о смерти еще одного сбитого в ДТП ребенка. В момент столкновения ребенок был на беговеле.

