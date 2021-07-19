Отец девушки, сбившей детей на улице Авиаторов, прокомментировал аварию

Отец виновницы ДТП, сбившей на улице Авиаторов трех детей, прокомментировал инцидент. По его словам, девушка не пьет и во время происшествия ее могло просто ослепить солнце.

Он отметил, что девушка находится в тяжелом состоянии. По его словам, она принимает таблетки, также пришлось обратиться к услугам психолога.

Авария произошла на улице Авиаторов 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На них совершила наезд водитель автомобиля Mazda.

О том, какое наказание может грозить для виновницы аварии, – в эфире телеканала Москва 24.