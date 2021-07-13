Пять домов повреждены после взрыва газа в гостинице Геленджика

Фото: ТАСС/пресс-служба администрации Геленджика

В Геленджике пять домов оказались повреждены в результате взрыва бытового газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Уточняется, что у части домов выбиты рамы со стеклами, у некоторых зданий повреждены потолки и стены. Кроме того, поврежденными оказались несколько автомобилей, которые были припаркованы рядом со зданием, в котором произошел взрыв.

Утром стало известно, что в частной четырехэтажной гостинице на улице Советской произошел взрыв. На место оперативно прибыли экстренные службы и скорая помощь. Также к гостинице отправились следователи.

После произошедшего из здания отеля эвакуировали 50 человек. Всего к ликвидации последствий привлекли 40 человек и 14 единиц техники.

По данным источника в экстренных службах, причиной взрыва бытового газа стала неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с ним. При этом рассматриваются и другие версии.