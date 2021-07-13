Двое из пяти пострадавших при взрыве газа в Геленджике находятся в тяжелом состоянии

Фото: пресс-служба администрации Геленджика/ТАСС

Двое из пяти пострадавших в результате взрыва газа в гостинице в Геленджике находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.

Трое находятся в состоянии средней степени тяжести. Среди них – 14-летняя девочка. Еще один человек погиб.

По данным источника в экстренных службах, причиной взрыва бытового газа стала неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с ним. При этом рассматриваются и другие версии.

Утром стало известно, что в частной четырехэтажной гостинице на улице Советской произошел взрыв. На место оперативно прибыли экстренные службы и скорая помощь. Также к гостинице отправились следователи.

После произошедшего из здания отеля эвакуировали 50 человек. Всего к ликвидации последствий привлекли 40 человек и 14 единиц техники.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов подтвердил гибель одного человека. Он рассказал, что при гостинице есть небольшой магазин, в нем и произошел взрыв бытового газа. Он добавил, что ЧП произошло на цокольном этаже.