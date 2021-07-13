Взрыв прогремел в гостинице в Геленджике

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Взрыв прогремел в одной из гостиниц Геленджика. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона во вторник.

"По предварительным данным, в частной четырехэтажной гостинице произошел взрыв бытового газа, погиб один человек, еще один пострадал", – говорится в сообщении.

По другим данным, число пострадавших увеличилось до трех человек.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы и скорая помощь. Также к гостинице отправились следователи.

Выясняются точные причины произошедшего.

Ранее стало известно, что в Махачкале мощный взрыв уничтожил частный дом. Три человека при этом пострадали.

