Три человека пострадали при взрыве газа в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

По информации ведомства, взрыв случился 2 июля в 06:57 по адресу улица Светлоярская, дом 12. В результате были разрушены межэтажные перекрытия и перегородки, а также выбиты стекла.

"Предварительно, пострадали три человека, они госпитализированы", – сообщили в МЧС.

О состоянии пострадавших информации нет. Причины произошедшего неизвестны.

Добавляется, что из здания были эвакуированы 28 человек.

Ранее взрыв с последующим возгоранием произошел на газапроводе в центре Луганска. Из-за инцидента от подачи природного газа временно отключили 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.