Полиция начала проверку после взрыва баллона с газом под Вологдой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вологодская полиция начала проверку после взрыва газового баллона в дачном поселке в Сокольском районе, сообщает ТАСС.

ЧП произошло вечером 1 июня в заброшенном доме, где играла компания детей. Они обнаружили баллон из-под пропана объемом 50 литров и, возможно, развели костер. В результате баллон воспламенился.

Пострадали пять детей в возрасте 13–14 лет. Все они госпитализированы, несколько из них находятся в реанимации.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Взрыв случился на территории СНТ Урожайный в городе Соколе. По предварительным данным, причиной стала детская шалость. После взрыва возник пожар. Его удалось ликвидировать на площади 28 квадратных метров.

Ранее два ребенка погибли, еще двое пострадали и находятся в реанимации после пожара в квартире одного из домов Избербаша в Дагестане. Жертвами происшествия стали трехлетняя девочка и семилетний мальчик.