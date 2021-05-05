В Дагестане нашли тело пропавшего несколько дней назад мальчика

16:38
Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев
В Дагестане в трансформаторной будке нашли тело восьмилетнего мальчика, которого искали со 2 мая. Предполагается, что ребенок погиб от удара током во время дождя, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД региона.
"Он погиб практически сразу. Судя по всему, он играл неподалеку от трансформатора, пошел дождь. Дети же любопытные, он залез в трансформаторную будку, мокрое тело… Видимо, от оголенных проводов он получил удар током и скончался на месте", – говорится в сообщении.
О пропаже ребенка в селе имени Шаумяна Кизлярского района стало известно 2 мая. Отряд "Лиза Алерт" получил информацию, что мальчик ушел гулять и не вернулся. Поисками занимались местные жители, а также пилоты БПЛА из Краснодарского и Ставропольского края, добровольцы из Кабардино-Балкарской республики.
Следственный комитет завел уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее в Челябинской области трехлетний мальчик утонул в ручье во время прогулки.
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