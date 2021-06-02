Пять детей пострадали при взрыве газового баллона в Вологодской области

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Взрыв газового баллона случился в неиспользуемом дачном доме в Вологодской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя экстренных служб.
Уточняется, что взрыв случился на территории СНТ Урожайный в городе Соколе. Причиной стала детская шалость, рассказал источник.
После взрыва возник пожар. Его удалось ликвидировать на площади 28 квадратных метров.
"Пострадали пять детей", – рассказал представитель экстренных служб.
Он отметил, что пострадавшие дети 2005–2008 годов рождения. После случившегося они были госпитализированы. При этом один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Ранее два ребенка погибли, еще двое пострадали и находятся в реанимации после пожара в квартире одного из домов Избербаша в Дагестане. Жертвами происшествия стали трехлетняя девочка и семилетний мальчик.
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