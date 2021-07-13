Взрыв прогремел в квартире в Приморье

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Взрыв прогремел в квартире жилого дома в Приморском крае. Об этом информирует сайт региональной прокуратуры.
По имеющимся данным, инцидент случился в городе Фокино на улице Белашева в доме 16.
"Произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек", – рассказали в прокуратуре.
На место происшествия был направлен прокурор города Алексей Кормилицын. Причины случившегося устанавливаются.
Уточняется, что прокуратура будет контролировать ход и результаты проверки по факту случившегося.
Ранее в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа. Это случилось по адресу улица Светлоярская, дом 12. В результате были разрушены межэтажные перекрытия и перегородки, а также выбиты стекла. Как сообщили в МЧС, предварительно, пострадали три человека, они госпитализированы.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
В Нижнем Новгороде три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме