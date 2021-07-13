Взрыв прогремел в квартире в Приморье

Фото: Москва 24/Мария Касатина

Взрыв прогремел в квартире жилого дома в Приморском крае. Об этом информирует сайт региональной прокуратуры.

По имеющимся данным, инцидент случился в городе Фокино на улице Белашева в доме 16.

"Произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек", – рассказали в прокуратуре.

На место происшествия был направлен прокурор города Алексей Кормилицын. Причины случившегося устанавливаются.

Уточняется, что прокуратура будет контролировать ход и результаты проверки по факту случившегося.



Ранее в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа. Это случилось по адресу улица Светлоярская, дом 12. В результате были разрушены межэтажные перекрытия и перегородки, а также выбиты стекла. Как сообщили в МЧС, предварительно, пострадали три человека, они госпитализированы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.