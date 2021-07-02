В Нижнем Новгороде после хлопка газа возбудили уголовное дело

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

После хлопка газа в трехэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде следственные органы возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", – говорится в сообщении.

2 июля в 06:57 в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа. Это случилось по адресу улица Светлоярская, дом 12. В результате были разрушены межэтажные перекрытия и перегородки, а также выбиты стекла. Как сообщили в МЧС, предварительно, пострадали три человека, они госпитализированы.