Взрыв произошел в азербайджанском секторе Каспия

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Фото: depositphotos/Pashtett
Мощный взрыв произошел в азербайджанском секторе Каспийского моря. Об этом пишет РИА Новости.
Как рассказали агентству в Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), на морских платформах и промышленных объектах аварий зафиксировано не было.
"Есть подозрение, что причиной взрыва на море стало извержение грязевого вулкана", – сообщается в заявлении.
В МЧС страны также отметили, что не получали сообщений о происшествиях на Каспии. Азербайджанское Каспийское морское пароходство не фиксировало инцидентов на судах в указанном секторе.
"Ни на одном корабле Каспийского морского пароходства Азербайджана никаких взрывов не происходило", – подтвердили в ведомстве.
Расследованием причин взрыва занимается министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Ранее 2 июля в 06:57 в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа. Это случилось по адресу улица Светлоярская, дом 12. В результате были разрушены межэтажные перекрытия и перегородки, а также выбиты стекла. Как сообщили в МЧС, предварительно, пострадали три человека, они госпитализированы.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
В Нижнем Новгороде три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
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