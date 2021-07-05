Взрыв произошел в азербайджанском секторе Каспия

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Мощный взрыв произошел в азербайджанском секторе Каспийского моря. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказали агентству в Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), на морских платформах и промышленных объектах аварий зафиксировано не было.

"Есть подозрение, что причиной взрыва на море стало извержение грязевого вулкана", – сообщается в заявлении.

В МЧС страны также отметили, что не получали сообщений о происшествиях на Каспии. Азербайджанское Каспийское морское пароходство не фиксировало инцидентов на судах в указанном секторе.

"Ни на одном корабле Каспийского морского пароходства Азербайджана никаких взрывов не происходило", – подтвердили в ведомстве.

Расследованием причин взрыва занимается министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ранее 2 июля в 06:57 в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа. Это случилось по адресу улица Светлоярская, дом 12. В результате были разрушены межэтажные перекрытия и перегородки, а также выбиты стекла. Как сообщили в МЧС, предварительно, пострадали три человека, они госпитализированы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.