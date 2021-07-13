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Происшествия

09:30

Мэр Геленджика подтвердил гибель человека при взрыве газа в гостинице

происшествия регионы

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Мэр Геленджика Алексей Богодистов подтвердил гибель одного человека при взрыве газа в гостинице, сообщает РИА Новости. Еще три человека, по его данным, пострадали.

Мэр города рассказал, что при гостинице есть небольшой магазин, в нем и произошел взрыв бытового газа. Он добавил, что ЧП произошло на цокольном этаже.

В то же время медики сообщили о пяти пострадавших, включая ребенка. Четверо находятся в тяжелом состоянии в больнице города. Еще одного везут в госпиталь. Спасатели извлекли из-под завалов женщину.

Также СМИ сообщают о втором погибшем.

По предварительным данным, взрыв произошел в частной четырехэтажной гостинице на улице Советской. Проводится разбор завалов. Всего в ликвидации последствий задействовали 40 человек и 14 единиц техники.

Из гостиницы эвакуировали 50 человек. В здании повреждены остекление и внутренние конструкции первого этажа.

Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа. На месте происшествия работают экстренные службы и скорая помощь. Также к гостинице отправились следователи. Выясняются точные причины произошедшего.

Видео: телеграм-канал LIFE SHOT

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