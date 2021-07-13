Одного человека спасли из-под завалов гостиницы в Геленджике

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Сотрудники МЧС спасли из-под завалов одного человека после взрыва в гостинице в Геленджике. Об этом сообщает ТАСС.

"Одного человека спасатели извлекли из-под завала, передали медикам", – отметили в ведомстве. Там же добавили, что, по предварительным данным, под завалами больше никого нет.

Уточняется, что три человека были госпитализированы в результате инцидента.

Как сообщили в администрации города, несколько кварталов вокруг отеля были оцеплены, соседние здания не пострадали. Спасатели продолжают поиски возможных жертв и пострадавших в результате обрушения.

Утром 13 июля в частной четырехэтажной гостинице "Азария" в Геленджике произошел взрыв бытового газа.

Из здания эвакуировали 50 человек. В ликвидации последствий инцидента задействованы 40 человек и 14 единиц техники.

На месте происшествия находятся экстренные службы, скорая помощь и следователи. Специалисты выясняют причины произошедшего.

