Из гостиницы в Геленджике после взрыва эвакуировали 50 человек

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Из гостиницы в Геленджике после взрыва газа эвакуировали 50 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

В здании повреждены остекление и внутренние конструкции первого этажа. По последним предварительным данным, в результате ЧП один человек погиб и трое пострадали. Кроме того, под завалами гостиницы может находиться женщина.

По предварительным данным, взрыв произошел на кухне в частной четырехэтажной гостинице на улице Советской. Проводится разбор завалов. Всего в ликвидации последствий задействовали 40 человек и 14 единиц техники.

Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа. На месте происшествия работают экстренные службы и скорая помощь.

Также к гостинице отправились следователи. Выясняются точные причины произошедшего.