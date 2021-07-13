СК возбудил уголовное дело после взрыва в гостинице в Геленджике

Фото: МЧС России/ТАСС

В результате взрыва в гостинице в Геленджике Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и травмирования пятерых граждан в результате хлопка газа на территории гостиницы по улице Советской (часть 1 статьи 109 УК РФ)", – сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате хлопка газа погиб находившийся на улице молодой человек. Еще пять граждан пострадали и были госпитализированы. Личность погибшего устанавливается.

В МЧС также сообщили, что поисково-спасательные работы на месте ЧП завершены.

Утром 13 июля в частной четырехэтажной гостинице города на улице Советской произошел взрыв бытового газа.

Мэр города Алексей Богодистов подтвердил гибель одного человека в результате ЧП. Градоначальник рассказал, что при гостинице есть небольшой магазин. По его словам, именно в нем и произошел взрыв бытового газа. Богодистов уточнил, что все случилось на цокольном этаже.

Из гостиницы эвакуировали 50 человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил организовать расселение постояльцев отеля.

По данным источника в экстренных службах, причиной взрыва бытового газа стала неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с ним. При этом рассматриваются и другие версии.

