Очевидец взрыва в гостинице в Геленджике рассказал о вырвавшемся из люков огне

Фото: пресс-служба администрации Геленджика/ТАСС

Очевидец взрыва в отеле Геленджика Роман, работающий в кафе напротив, рассказал Москве 24 подробности происшествия.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что утром в частной четырехэтажной гостинице Геленджика на улице Советской произошел взрыв бытового газа, есть пострадавшие.

Мэр города Алексей Богодистов подтвердил гибель одного человека в результате ЧП. Градоначальник рассказал, что при гостинице есть небольшой магазин. По его словам, именно в нем и произошел взрыв бытового газа. Богодистов уточнил, что все случилось на цокольном этаже.

По словам Романа, в течение первой минуты после взрыва на месте происшествия "из всех канализационных люков шел огонь, потому что здесь проходят подземные газовые коммуникации".

"Паники не было никакой – был шок, потому что сразу был погибший, он у меня на глазах умер, этот человек... Я смотрел ему в глаза, смотрел, как он умирал, понимаете?" – сообщил мужчина.





Роман очевидец ЧП И никто ничего не мог сделать, потому что начался пожар, как в фильмах: из люков вырывалось красное пламя, машина загорелась, еще одна машина просто взорвалась – ее откинуло в сторону. Там стояла также рядом моя машина, но повезло – целая осталась.

Еще один очевидец трагедии – туристка Кристина. Она также рассказала Москве 24 о произошедшем. Женщина проживает недалеко от места взрыва – на улице Кирова, поэтому отчетливо слышала хлопок.





Кристина очевидец ЧП Хлопок был плотный, но больше напугал остаточный удар взрывной волны. Или, может, что прилетело в забор из профнастила... Вот от него мы очень испугались.

"Спецслужбы среагировали мгновенно. Место происшествия снимала уже спустя 1,5 часа", – пояснила Кристина.

Собеседница Москвы 24 добавила, что сейчас на месте ЧП продолжают работать экстренные службы.

"МЧС работает, газовые службы... Полицейских много, территория оцеплена. Пожарка еще стояла в зоне происшествия, но в режиме ожидания или уже завершила работу. А скорых, что я видела, было около пяти, возможно, и больше. Они подъезжать могут с разных сторон, но, судя по звуку сирен, их реально было больше", – подчеркнула женщина.

Из гостиницы эвакуировали 50 человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил организовать расселение постояльцев отеля. Экстренные службы продолжают проводить разбор завалов.

Также к отелю отправились следователи, которые должны выяснить точные причины произошедшего. Проверку по факту взрыва организовала и прокуратура.



Одного человека спасли из-под завалов гостиницы в Геленджике



Федотов Анатолий, Павелко Анастасия