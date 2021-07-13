В МЧС подтвердили взрыв газа в гостинице в Геленджике и гибель одного человека

09:56
Фото: МЧС России/ТАСС
В гостинице Геленджика взорвался бытовой газ, что привело к гибели одного человека, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В результате происшествия пострадали пять человек – к сожалению, один погиб", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что площадь обрушения в гостинице составила порядка 100 квадратных метров. Три автомобиля, припаркованных около отеля, получили повреждения, один из них сгорел.
После произошедшего глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что дал поручение тщательно проверить пожарную безопасность на всех подобных объектах.
"С учетом того, что у нас идет курортный сезон, нужно проанализировать причины, еще раз тщательно проверить объекты размещения и потребсферы на выполнение требований пожарной безопасности. Такого не должно повториться", – написал губернатор на своей странице в соцсети Facebook.
Он также поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать пострадавшим всю необходимую помощь.
Утром стало известно, что в частной четырехэтажной гостинице на улице Советской произошел взрыв. На место оперативно прибыли экстренные службы и скорая помощь. Также к гостинице отправились следователи.
После произошедшего из здания отеля эвакуировали 50 человек. Всего к ликвидации последствий привлекли 40 человек и 14 единиц техники.
Взрыв произошел в гостинице в Геленджике
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: