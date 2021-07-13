В МЧС подтвердили взрыв газа в гостинице в Геленджике и гибель одного человека

Фото: МЧС России/ТАСС

В гостинице Геленджика взорвался бытовой газ, что привело к гибели одного человека, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В результате происшествия пострадали пять человек – к сожалению, один погиб", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что площадь обрушения в гостинице составила порядка 100 квадратных метров. Три автомобиля, припаркованных около отеля, получили повреждения, один из них сгорел.

После произошедшего глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что дал поручение тщательно проверить пожарную безопасность на всех подобных объектах.

"С учетом того, что у нас идет курортный сезон, нужно проанализировать причины, еще раз тщательно проверить объекты размещения и потребсферы на выполнение требований пожарной безопасности. Такого не должно повториться", – написал губернатор на своей странице в соцсети Facebook.

Он также поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Утром стало известно, что в частной четырехэтажной гостинице на улице Советской произошел взрыв. На место оперативно прибыли экстренные службы и скорая помощь. Также к гостинице отправились следователи.

После произошедшего из здания отеля эвакуировали 50 человек. Всего к ликвидации последствий привлекли 40 человек и 14 единиц техники.

