Названа возможная причина взрыва в одной из гостиниц Геленджика

Утром 13 июля в центре Геленджика на улице Советской произошел взрыв бытового газа в частной гостинице "Азария". Расскажем всю последнюю информацию об инциденте.



Фото: МЧС России/ТАСС

Обломки повсюду

После сообщения о происшествии в четырехэтажном здании на место незамедлительно прибыли сотрудники местного МЧС. Из отеля эвакуировали 50 человек. В МЧС уточнили, что площадь обрушения в гостинице составила порядка 100 квадратных метров. По близлежащей территории разбросало обломки. Повреждения получили три стоявших рядом автомобиля, один из них сгорел. В соседних домах взрывом выбило окна.

По официальной информации, гостиница была газифицирована. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил расселить постояльцев и тщательно проверить пожарную безопасность на всех подобных объектах.





Вениамин Кондратьев губернатор Краснодарского края С учетом того, что у нас идет курортный сезон, нужно проанализировать причины, еще раз тщательно проверить объекты размещения и потребсферы на выполнение требований пожарной безопасности. Такого не должно повториться.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что бытовой газ взорвался в небольшом магазине при гостинице. В результате ЧП погиб один человек, сказал он.

Смерть подтвердили и в следственном управлении Следственного комитета по региону. Там уточнили, что погибший молодой человек в момент хлопка находился на улице. По данным СК, еще пятеро граждан пострадали, в том числе 14-летняя девочка. В прокуратуре края сообщили, что двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие госпитализированы. В Минздраве региона сообщили, что из Краснодара в Геленджик санавиацией на помощь коллегам вылетели врачи, в том числе из ожогового центра.

Исполняющий обязанности руководителя регионального СК Андрей Маслов направил на место группу из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. Здесь же работает заместитель прокурора города Андрей Дмитров. Также в гостинице начался разбор завалов. Последствия взрыва ликвидируют 40 человек и 14 единиц техники.



МЧС России/ТАСС

Взрыв из-за выключателя?

Одна из очевидцев рассказала Москве 24, что случайно оказалась в эпицентре взрыва.

"Сегодня примерно в 07:50 проезжали по улице Советской в Геленджике. Произошел мощнейший взрыв. Мы не поняли, что вообще такое случилось", – поделилась женщина.

Она добавила, что видела лежащих на земле раненых людей. Вокруг были слышны плач и крики, родители в панике искали своих детей, сообщила свидетельница инцидента.

Кристина, другой очевидец происшествия, отдыхает неподалеку от места инцидента. Она рассказала Москве 24, что в момент взрыва услышала громкий звук.



Кристина очевидец Хлопок был плотный. Но больше напугал остаточный удар взрывной волны, или может что-то прилетело в забор из профнастила. Вот от него мы очень испугались.

По ее словам, экстренные службы мгновенно среагировали на происшествие.

"Да, МЧС работает, газовые службы пришли, полицейских много. Территория оцеплена, пожарная машина еще стояла в зоне происшествия, но в режиме ожидания. Или уже завершила работу... По скорым то, что я видела, их было около пяти, но по звуку сирен их реально было больше", – поделилась Кристина.

Очевидец происшествия Роман рассказал Москве 24, что погибший скончался прямо на его руках.

"Паники не было никакой – был шок, потому что сразу был погибший, он у меня на глазах умер, этот человек... Я смотрел ему в глаза, смотрел, как он умирал, понимаете?" – рассказал Роман.

По его словам, в первую минуту из всех канализационных люков шел огонь, так как там проходят подземные газовые коммуникации.

"И никто ничего не мог сделать, потому что начался пожар, как в фильмах: из люков вырывалось красное пламя, машина загорелась, еще одна машина просто взорвалась – ее откинуло в сторону. Там стояла также рядом моя машина, но повезло – целая осталась", – сказал Роман.

По одной из предварительных версий, причиной ЧП могла стать неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с ним. На данный момент эта версия рассматривается как приоритетная, но изучаются и другие варианты, утверждают источники ТАСС.

Как сообщает Life, взрыв в гостинице могло спровоцировать включение света. По данным источника, ЧП произошло в магазине, который был закрыт роллетами. Якобы утром туда пришла продавщица, включила свет, вследствие чего и произошел взрыв. По версии источника, газ мог скопиться в закрытом на ночь помещении.

