Названа возможная причина взрыва в одной из гостиниц Геленджика

Утром 13 июля в центре Геленджика на улице Советской произошел взрыв бытового газа в частной гостинице "Азария". Расскажем всю последнюю информацию об инциденте.
Обломки повсюду
После сообщения о происшествии в четырехэтажном здании на место незамедлительно прибыли сотрудники местного МЧС. Из отеля эвакуировали 50 человек. В МЧС уточнили, что площадь обрушения в гостинице составила порядка 100 квадратных метров. По близлежащей территории разбросало обломки. Повреждения получили три стоявших рядом автомобиля, один из них сгорел. В соседних домах взрывом выбило окна.
По официальной информации, гостиница была газифицирована. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил расселить постояльцев и тщательно проверить пожарную безопасность на всех подобных объектах.
Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что бытовой газ взорвался в небольшом магазине при гостинице. В результате ЧП погиб один человек, сказал он.
Смерть подтвердили и в следственном управлении Следственного комитета по региону. Там уточнили, что погибший молодой человек в момент хлопка находился на улице. По данным СК, еще пятеро граждан пострадали, в том числе 14-летняя девочка. В прокуратуре края сообщили, что двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Все пострадавшие госпитализированы. В Минздраве региона сообщили, что из Краснодара в Геленджик санавиацией на помощь коллегам вылетели врачи, в том числе из ожогового центра.
Исполняющий обязанности руководителя регионального СК Андрей Маслов направил на место группу из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. Здесь же работает заместитель прокурора города Андрей Дмитров. Также в гостинице начался разбор завалов. Последствия взрыва ликвидируют 40 человек и 14 единиц техники.
Взрыв из-за выключателя?
Одна из очевидцев рассказала Москве 24, что случайно оказалась в эпицентре взрыва.
"Сегодня примерно в 07:50 проезжали по улице Советской в Геленджике. Произошел мощнейший взрыв. Мы не поняли, что вообще такое случилось", – поделилась женщина.
Она добавила, что видела лежащих на земле раненых людей. Вокруг были слышны плач и крики, родители в панике искали своих детей, сообщила свидетельница инцидента.
Кристина, другой очевидец происшествия, отдыхает неподалеку от места инцидента. Она рассказала Москве 24, что в момент взрыва услышала громкий звук.
По ее словам, экстренные службы мгновенно среагировали на происшествие.
"Да, МЧС работает, газовые службы пришли, полицейских много. Территория оцеплена, пожарная машина еще стояла в зоне происшествия, но в режиме ожидания. Или уже завершила работу... По скорым то, что я видела, их было около пяти, но по звуку сирен их реально было больше", – поделилась Кристина.
Очевидец происшествия Роман рассказал Москве 24, что погибший скончался прямо на его руках.
"Паники не было никакой – был шок, потому что сразу был погибший, он у меня на глазах умер, этот человек... Я смотрел ему в глаза, смотрел, как он умирал, понимаете?" – рассказал Роман.
По его словам, в первую минуту из всех канализационных люков шел огонь, так как там проходят подземные газовые коммуникации.
"И никто ничего не мог сделать, потому что начался пожар, как в фильмах: из люков вырывалось красное пламя, машина загорелась, еще одна машина просто взорвалась – ее откинуло в сторону. Там стояла также рядом моя машина, но повезло – целая осталась", – сказал Роман.
По одной из предварительных версий, причиной ЧП могла стать неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с ним. На данный момент эта версия рассматривается как приоритетная, но изучаются и другие варианты, утверждают источники ТАСС.
Как сообщает Life, взрыв в гостинице могло спровоцировать включение света. По данным источника, ЧП произошло в магазине, который был закрыт роллетами. Якобы утром туда пришла продавщица, включила свет, вследствие чего и произошел взрыв. По версии источника, газ мог скопиться в закрытом на ночь помещении.