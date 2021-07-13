Очевидец рассказала о взрыве в гостинице в Геленджике

В Геленджике в одной из гостиниц в частном секторе прогремел взрыв. Очевидец рассказала о произошедшем.

"Сегодня в 07:50, примерно, проезжали по улице Советской в Геленджике. Произошел мощнейший взрыв. Мы не поняли, что вообще такое случилось", – сообщила женщина.

По ее словам, на земле лежали раненные люди, было видно три машины, одна из которых сгорела.

Утром стало известно, что в частной четырехэтажной гостинице на улице Советской произошел взрыв. На место оперативно прибыли экстренные службы и скорая помощь. Также к гостинице отправились следователи.

После произошедшего из здания отеля эвакуировали 50 человек. Всего в ликвидации последствий привлекли 40 человек и 14 единиц техники.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов подтвердил гибель одного человека. Он рассказал, что при гостинице есть небольшой магазин, в нем и произошел взрыв бытового газа. Он добавил, что ЧП произошло на цокольном этаже. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.