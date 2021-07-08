Пожар на Волгоградском проспекте ликвидировали

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Возгорание складских помещений на Волгоградском проспекте удалось потушить. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

"Благодаря оперативному прибытию и слаженной совместной работе в 17:17 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

В телеграм-канале московского Дептранса рассказали о перекрытии дублера Волгоградского проспекта в районе пожара.

"Из-за пожара в складских помещениях по адресу Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8, перекрыт дублер Волгоградского проспекта от дома 32, корпуса 1, до дома 36", – отметили в ведомстве.

В департаменте также сообщили о перекрытии выезда с Новоостаповской улицы, из-за чего автобусы № 99, 161 и 186 временно следуют по измененным маршрутам. Пассажирам рекомендовали быть внимательнее и слушать объявления водителей.

Крупное возгорание произошло на складе на юго-востоке столицы по адресу Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8. В связи с пожаром прокуратура инициировала проверку.

