В Москве загорелось административное здание

Очевидцы сообщили о возгорании жилого комплекса на Волгоградском проспекте. В МЧС уточнили, что горит крыша трехэтажного административного здания.

О пострадавших и причинах происшествия не сообщается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.