Строительные леса обрушились на Нахимовском проспекте в Москве

В Москве на Нахимовском проспекте обвалились строительные леса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Уточняется, что под завалами могут находиться люди. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

"На Нахимовском проспекте в Москве обрушились строительные леса. В данный момент сведения о наличии пострадавших уточняются", – сказал собеседник.

Позднее стало известно, что помощь спасателей не требуется. По предварительным данным, причиной ЧП стал сильный ветер. Обрушение произошло в строящемся здании на уровне 10 этажа.

Ранее в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы произошло обрушение строительных лесов, движение транспорта было перекрыто.