Движение по Большому Николоворобинскому переулку перекрыто из-за обрушения лесов

В Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы произошло обрушение строительных лесов, движение транспорта перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"Из-за обвала строительных лесов перекрыто движение по Большому Николоворобинскому переулку", – говорится в сообщении.

В настоящий момент информации о пострадавших нет, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее строительные леса обрушились в Лубянском проезде на площади 600 квадратных метров. В результате происшествия пострадал один человек. Также из-за обрушения пришлось перекрыть движение по ряду улиц.