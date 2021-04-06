Автомобиль сбил пешехода в поселении Сосенском

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В поселении Сосенском автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На улице Александры Монаховой, 105 (поселение Сосенское), водитель "Ниссана" выехал на пешеходную зону и сбил пешехода", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что городские службы работают на месте происшествия. Более подробная информация уточняется.

Ранее на Смоленском бульваре легковой автомобиль сбил пешехода, перебегавшего Садовое кольцо.