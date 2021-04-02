Автомобиль сбил пешехода на Смоленском бульваре

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

На Смоленском бульваре легковой автомобиль сбил пешехода, перебегавшего Садовое кольцо. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

На данный момент на месте ДТП проводятся реанимационные действия. Детали происшествия уточняются.

Отмечается, что движение в сторону улицы Зубовской затруднено на 0,6 километра.

Ранее автомобиль сбил пешехода в Солнцеве. Машина следовала по Боровскому шоссе в направлении МКАД, в результате чего совершила наезд на мужчину, переходившего проезжую часть на красный свет. От полученных травм пешеход скончался на месте.