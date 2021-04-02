Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце не примет компенсацию от блогера – адвокат

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Муж пострадавшей в ДТП на Садовом кольце заявил, что женщина не примет от блогера Эдварда Била компенсацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката потерпевшей Виталия Бородина.

"Вчера разговаривал с ее супругом, ни о какой компенсации не хотят и слышать. Все будет решаться в рамках правового поля", – уточнил юрист.

Он также добавил, что женщина все еще находится в тяжелом состоянии в реанимации.

ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу. За рулем машины был известный блогер Эдвард Бил.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Адвокат блогера заявил, что его подзащитный намерен оказать ей помощь.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

По данным столичного департамента транспорта, виновник ДТП в этом году ежедневно получал по 4–5 штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числятся 566 штрафов.