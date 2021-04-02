Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП на Смоленской площади

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Женщина, пострадавшая в массовом ДТП на Смоленской площади в столице, остается в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Виталия Бородина.

"Состояние пострадавшей Артемовой остается крайне тяжелым, она в реанимации", – уточнил юрист.

ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу. За рулем машины был известный блогер Эдвард Бил.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Адвокат блогера заявил, что его подзащитный намерен оказать ей помощь.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

По данным столичного департамента транспорта, виновник ДТП в этом году ежедневно получал по 4–5 штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числятся 566 штрафов.

