Автомобиль сбил пешехода в Солнцеве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На западе столицы водитель насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Производственной. Автомобиль следовал по Боровскому шоссе в направлении МКАД, в результате чего совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть на красный свет.

От полученных травм пешеход скончался на месте. После аварии движение частично перекрывалось по двум полосам проезжей части. Правоохранители на данный момент выясняют обстоятельства случившегося.

Накануне смертельное ДТП произошло на пересечении Часовой улицы с улицей Асеева на севере Москвы. В результате происшествия пешеход погиб.

