Прокуратура начала проверку после обрушения фасада дома на Гоголевском бульваре

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Столичная прокуратура организовала проверку после обрушения облицовки фасада дома на Гоголевском бульваре, в результате чего пострадали прохожие. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По предварительной информации, 13 апреля на Гоголевском бульваре произошло обрушение облицовки фасада одного из домов. Прохожим понадобилась медицинская помощь. Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с инцидентом", – говорится в сообщении.

По итогам проверки прокуратура установит, соблюдались ли нормы содержания здания, и примет соответствующие меры.

9 апреля в Москве трижды за сутки рушились фасады зданий. Последней отпала лепнина на Страстном бульваре, она рухнула прямо на тротуар.