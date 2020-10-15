Прокуратура проводит проверку после обрушения строительной люльки на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

В результате гибели двух рабочих, которые проводили отделку фасада жилого дома на юго-востоке Москвы, Люблинской межрайонной прокуратурой города начата проверка. Об этом рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Инцидент произошел в четверг, 15 октября.

"Будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ, а также строительных правил и нормативов", – приводит ТАСС слова Нефедовой.

Фасадные работы велись на многоквартирном доме в 5-м квартале Капотни. Двое рабочих находились в люльке в момент ее обрушения. При падении они получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее один человек погиб при падении строительной люльки в Таганском районе столицы. Инцидент произошел на улице Нижегородской, доме 7.

Также сообщалось, что в Останкинском районе при обрушении котлована на стройке погиб рабочий. Мужчину засыпало строймусором и землей.

