Человек погиб при падении строительной люльки в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб при падении строительной люльки в Таганском районе столицы, сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Нижегородской, доме 7. Сейчас на месте работают городские службы, ведется проверка.

Ранее в Останкинском районе при обрушении котлована на стройке погиб рабочий. Мужчину засыпало строймусором и землей.

До этого двое рабочих получили травмы при падении люльки с пятого этажа на стройке жилого дома в ТиНАО.