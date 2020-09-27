При обрушении котлована на стройплощадке в Москве погиб рабочий

16:08
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
В Останкинском районе при обрушении котлована на стройке погиб рабочий, сообщает "Агентство Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Обрушение котлована произошло на строительной площадке по адресу: улица Большая Марьинская, дом 19. В него упал рабочий, которого засыпало строймусором и землей. Мужчина погиб", – рассказал собеседник.
По его словам, труп рабочего пока не могут вытащить, так как есть вероятность повторного обрушения. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.
Ранее двое рабочих получили травмы при падении люльки с пятого этажа на стройке жилого дома в ТиНАО. Как уточняется, инцидент произошел по адресу поселение Воскресенское, дом 21.
В начале мая обрушение строительных лесов случилось на Расстанной улице в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в строящемся 11-этажном здании. В результате происшествия один человек погиб.
На Большой Марьинской улице в котловане засыпало человека
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: