При обрушении котлована на стройплощадке в Москве погиб рабочий

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В Останкинском районе при обрушении котлована на стройке погиб рабочий, сообщает "Агентство Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Обрушение котлована произошло на строительной площадке по адресу: улица Большая Марьинская, дом 19. В него упал рабочий, которого засыпало строймусором и землей. Мужчина погиб", – рассказал собеседник.

По его словам, труп рабочего пока не могут вытащить, так как есть вероятность повторного обрушения. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее двое рабочих получили травмы при падении люльки с пятого этажа на стройке жилого дома в ТиНАО. Как уточняется, инцидент произошел по адресу поселение Воскресенское, дом 21.

В начале мая обрушение строительных лесов случилось на Расстанной улице в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в строящемся 11-этажном здании. В результате происшествия один человек погиб.