Столичная прокуратура проводит проверку после травмирования двух рабочих в ТиНАО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

После травмирования двух рабочих, сорвавшихся в строительной люльке с высоты во время ремонта дома в ТиНАО, в прокуратуре столице начали проверку, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства"

"Проверка поручена прокуратуре Новомосковского административного округа. Будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности, а также строительных правил и нормативов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что после оценки будет решаться вопрос о принятии мер реагирования.

Ранее сообщалось, двое рабочих получили травмы при падении люльки с пятого этажа на стройке жилого дома в ТиНАО. Как уточняется, инцидент произошел по адресу поселение Воскресенское, дом 21.