Спасатели обнаружили обломки пропавшего на Камчатке Ан-26

Обломки самолета Ан-26 обнаружены в 4–5 километрах от аэропорта со стороны береговой линии. Об этом сообщили в Росавиации.

Ан-26 исчез с экранов радаров при приземлении в камчатском поселке Палана. Самолет летел из Петропавловска-Камчатского. На борту находились 22 пассажира, а также 6 членов экипажа. В салоне было несколько чиновников, среди них глава Паланы. По предварительным данным, все погибли.

Ранее Михаил Мишустин поручил сформировать специальную комиссию под руководством главы Минтранса для выяснения обстоятельств исчезновения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.