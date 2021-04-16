МВД РФ выявило контрабанду 120 тонн табачных изделий на 2,4 млн долларов

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Полиция обнаружила в нескольких российских регионах 120 тонн контрабандных табачных изделий, ввезенных из стран Аравийского полуострова, стоимостью 2,4 миллиона долларов, сообщает ТАСС.
По версии следствия, 42-летний житель Ростова совместно с соучастниками переправил немаркированную табачную продукцию на территорию России. В ходе спецоперации фигуранта задержали с поличным в Москве при реализации 40 тонн контрабандной продукции и получении за нее 800 тысяч долларов.
В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных на территории Москвы, Алтайского края, Новосибирской и Самарской областей, задержали двоих его сообщников. С используемых фигурантами складов изъяли 120 тонн контрабандных табачных изделий рыночной стоимостью 2,4 миллиона долларов.
ФСБ сообщила о задержании 28 подпольных оружейников в 13 регионах России. Сотрудники спецслужб изъяли более 9 тысяч патронов и 123 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.
"Московский патруль": в ряде регионов разоблачили подпольных оружейников
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