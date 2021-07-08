Пожар на Волгоградском проспекте локализовали на площади 1 тыс кв м

Фото: телеграм-канал МЧС России

Пожар на складе на юго-востоке Москвы локализовали на площади 1 тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

"Принятыми мерами в 16:20 пожар локализован на общей площади около 1 000 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", – заявили в ведомстве.

Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 30 человек.

К ликвидации пожара были привлечены более 60 человек и 12 единиц техники. Кроме того, запрашивалась поддержка авиации.

Крупное возгорание произошло на складе на юго-востоке столицы по адресу Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8. В связи с пожаром прокуратура инициировала проверку.