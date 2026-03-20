20 марта, 09:16

Транспорт

Движение на ранее перекрытых участках в ЦАО, ЗАО и СВАО восстановлено

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на ранее перекрытых участках в ЦАО, ЗАО и СВАО Москвы восстановлено, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Речи идет об улицах Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской и переулках Капельском, Выползове, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском.

Помимо этого, ограничения сняты на съездах с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и центр, на улице Минской, на улицах Хачатуряна от дома 16 по Алтуфьевскому шоссе до дома 12, корпуса 2, и Каргопольской.

Также можно проехать по улице Хачатуряна от дома 12, корпуса 2, до Отрадной улицы и по крайней правой полосе на участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома 41, строения 2.

Ограничения вводились из-за мероприятий. В частности, 20 марта мусульмане встречают Ураз-байрам, по традиции совершая в этот день коллективную молитву – это торжество в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан.

Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником и отметил, что они с глубоким уважением относятся к историческим, духовным традициям предков и широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу.

Читайте также


Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

