Движение на ранее перекрытых участках в ЦАО, ЗАО и СВАО восстановлено

Движение на ранее перекрытых участках в ЦАО, ЗАО и СВАО Москвы восстановлено, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Речи идет об улицах Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской и переулках Капельском, Выползове, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском.

Помимо этого, ограничения сняты на съездах с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и центр, на улице Минской, на улицах Хачатуряна от дома 16 по Алтуфьевскому шоссе до дома 12, корпуса 2, и Каргопольской.

Также можно проехать по улице Хачатуряна от дома 12, корпуса 2, до Отрадной улицы и по крайней правой полосе на участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома 41, строения 2.

Ограничения вводились из-за мероприятий. В частности, 20 марта мусульмане встречают Ураз-байрам, по традиции совершая в этот день коллективную молитву – это торжество в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан.

Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником и отметил, что они с глубоким уважением относятся к историческим, духовным традициям предков и широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу.

