В Москве очистили 192 км русел малых рек и ручьев перед весенним половодьем

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве подготовили 192,7 километра открытых русел малых рек и ручьев перед весенним половодьем. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Работы провели специалисты комплекса городского хозяйства Москвы. В частности, работники ГУП "Мосводосток" комплексно обследовали русла, очистили их от бытового и природного мусора.

Малые реки и ручьи являются частью водосточной системы города и выполняют транспортировку поверхностного стока. За чистотой русел круглогодично следят.

Кроме того, специалисты также проводят мероприятия по обслуживанию инженерных сооружений и других элементов водосточной инфраструктуры. Это мусорозадерживающие решетки, плотины, перепускные трубы и водоприемные колодцы.

Ранее специалисты подготовили водохранилища к прохождению половодья в столичном регионе. Подачу воды обеспечивают 15 водохранилищ, общая площадь водосборной территории составляет 50 тысяч квадратных километров.

Запас этих водохранилищ пополняется за счет естественного притока. Основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков.