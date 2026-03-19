Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
19 марта, 09:39

Город

Водохранилища столичного региона подготовили к половодью

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В столичном регионе специалисты подготовили водохранилища к прохождению половодья. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Подачу воды обеспечивают 15 водохранилищ, которые входят в Москворецко-Вазузскую и Волжскую системы. Общая площадь водосборной территории составляет 50 тысяч квадратных километров.

Запас водохранилищ пополняется за счет естественного притока. Основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков.

Отмечается, что в регионе уже установилась положительная среднесуточная температура воздуха. Определить объем талого стока помогают снегомерные съемки. Специалисты проводят их каждые 10 дней с конца декабря.

Городские службы заранее сбросили излишки воды, чтобы подготовить водохранилища к приему талого стока. На период прохождения половодья вводится режим расширенного и учащенного мониторинга качества воды, усиливается наблюдение за хоздеятельностью на гидротехнических объектах. Также приводят в готовность энергетическое и механическое оборудование.

Помимо этого, в Москве проверили техническое состояние автотранспорта с энергоисточниками и откачивающими средствами.

Ранее в столице также провели учения по безаварийному прохождению паводка и по отработке действий в пожароопасный период. Были отработаны методы и варианты взаимодействия городских и оперативных служб.

Всего в учениях задействовали свыше 3 тысяч человек сводной мобильной группировки Москвы, а также примерно 500 единиц современной техники, в том числе пожарные и санитарные вертолеты, БПЛА, снегоболотоходы и прочее.

городЖКХпогода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика