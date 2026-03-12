В Москву придет рекордное тепло на фоне циклона из Атлантики

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пришедший в Центральную Россию североатлантический циклон принесет в Москву аномально теплую погоду. В ближайшие дни дневная температура может обновить рекорды наблюдений за последние десятилетия. Об этом сообщил профессор Физтех-школы прикладной математики и информатики Московского физико-технического института и сотрудник Гидрометцентра России Михаил Толстых.

По его словам, ночью 13 марта температура в столице будет держаться около 0 градусов, осадков в ближайшие дни не ожидается. В сочетании с промерзшей почвой это должно способствовать постепенному таянию аномально высокого снежного покрова.

"Если далее у нас будут не только теплые дни, но и теплые ночи, и еще пойдут дожди, возможно ускоренное таяние снега со всеми неприятными последствиями. <...> Прогноз на всю весну в нашем регионе, увы, крайне ненадежен. Я могу лишь сказать, что за счет аномально теплого марта, скорее всего, в среднем весна будет теплее нормы", – отметил Толстых.

Кроме того, как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, за неделю с 2 по 8 марта толщина льда на Москве-реке уменьшилась на 2–5 сантиметров.

В районах Ленинских гор, Крымского моста, Павелецкой и Марьино лед на реке уже отсутствует. В заливах Москвы-реки его толщина сократилась еще на 1–2 сантиметра, а на Химкинском водохранилище местами уменьшилась сразу на 14 сантиметров.

Кроме того, на 2–6 сантиметров стал тоньше лед прудах Большом Садовом, Терлецких, Шибаевском, Люблинском, Царицынском, Борисовском и Мещерском. На водоемах ТиНАО толщина льда сократилась с 40 до 35 сантиметров.

Ранее сообщалось, что до 15 марта в Москве ожидается теплая и солнечная погода, однако в послеполуденные часы возможны усиления ветра до 7–12 метров в секунду. Днем температура будет подниматься до 5–10 градусов, а ночью опускаться до 0. В некоторых районах города может похолодать до минус 1 градуса.