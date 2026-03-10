Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 15:18

Общество

Москвичей предупредили об усилении ветра на фоне теплой и солнечной погоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Теплая и солнечная погода ожидается в Москве на текущей неделе, с 9 по 15 марта, однако в послеполуденные часы возможны усиления ветра до 7–12 метров в секунду. Об этом в беседе с Москвой 24 сообщил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, температура в дневное время будет подниматься до плюс 5–10 градусов. При этом солнце подарит ощущение еще большего тепла.

Ильин добавил, что по ночам температуры также будут высокими – около 0 градусов и даже выше. Только в некоторых районах города в течение недели может похолодать до минус 1 градуса.

"Такая погода продержится практически до начала следующей недели. Среднесуточная температура перешла через 0 градусов в положительные значения, а это означает наступление климатической весны", – сказал он.

Синоптик отметил, что похолодание может прийти к концу второй декады марта, однако серьезных морозов уже можно не ждать. Температура днем будет около плюс 1–6 градусов, а ночью – от 0 до минус 2 градусов.

Ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Москве уменьшится примерно вдвое в течение недели, с 45 до 20–25 сантиметров. При этом рекордные по высоте сугробы, которые сформировались в столице зимой, при таянии превратятся примерно в 5 миллионов кубометров воды.

Высота сугробов в Москве уменьшится почти вдвое на неделе

Читайте также


обществопогодагородэксклюзив

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика