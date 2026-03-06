График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 11:29

Экология

Воздух очистился в Москве из-за ветреной погоды и снегопадов в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ветреная погода и обильные снегопады в феврале поспособствовали очищению воздуха в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Последний месяц зимы выдался холодным и снежным, среднемесячная температура была ниже нормы более чем на 2 градуса, а количество осадков превысило норму почти на 40%", – напомнили в ведомстве.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в столице установили падение концентрации загрязняющих веществ на 17%. Наиболее значимое снижение фиксировалось в содержании оксида углерода, оксида азота и взвешенных частиц.

Замначальника информационно-аналитического отдела ГПБУ "Мосэкомониторинг" департамента природопользования Москвы Ирина Шалыгина связала такую динамику с высоким снежным покровом, которого в прошлом году не было.

Мониторинг качества воздуха проводится при помощи 78 автоматических станций, 19 из которых находятся в Московской области. Благодаря им специалисты могут отследить свыше 20 загрязняющих веществ.

При этом, по прогнозам синоптиков, зимы в России продолжат становиться теплее. Однако это не приведет к увеличению снежных покровов. Более теплые зимы без гарантированного роста снежности, а также частые экстремальные летние ливни станут основными климатическими трендами в России.

Морозы вернутся в Москву после оттепели

экологияпогодагород

