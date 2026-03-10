Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 15:44

Политика
Главная / Новости /

Путин: подконтрольная Киеву территория ДНР сократилась до 15–17%

Подконтрольная Киеву территория ДНР сократилась до 15–17% – Путин

Фото: kremlin.ru

Территория Донецкой Народной Республики (ДНР), остающаяся под контролем киевских властей, за последние полгода сократилась с примерно 25 до 15–17%. Об этом Владимир Путин сообщил на встрече в Кремле с главой республики Денисом Пушилиным.

Путин также подчеркнул, что за последние годы региону был нанесен значительный ущерб, однако восстановление идет быстрыми темпами. По его словам, несмотря на масштаб разрушений, работы по восстановлению инфраструктуры и развитию республики продолжаются.

"По тем данным, которые у меня есть, при всех проблемах, а их еще очень много, еще боевые действия даже идут в некоторых районах, но в целом регион развивается достаточно быстрыми темпами. И под руководством вашей команды мы наблюдаем хорошее движение вперед. Прогресс-то есть", – добавил Путин.

Ранее армия России установила контроль над населенным пунктом Сосновое в ДНР. Поселок освободили 5 марта подразделения группировки войск "Запад".

До этого также сообщалось об ударах по топливно-энергетическому комплексу Украины и местам хранения дальнобойных БПЛА с использованием авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Группировка "Восток" поразила подразделения ВСУ в Запорожской области

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитика

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика