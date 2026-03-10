Путин: подконтрольная Киеву территория ДНР сократилась до 15–17%

Фото: kremlin.ru

Территория Донецкой Народной Республики (ДНР), остающаяся под контролем киевских властей, за последние полгода сократилась с примерно 25 до 15–17%. Об этом Владимир Путин сообщил на встрече в Кремле с главой республики Денисом Пушилиным.

Путин также подчеркнул, что за последние годы региону был нанесен значительный ущерб, однако восстановление идет быстрыми темпами. По его словам, несмотря на масштаб разрушений, работы по восстановлению инфраструктуры и развитию республики продолжаются.

"По тем данным, которые у меня есть, при всех проблемах, а их еще очень много, еще боевые действия даже идут в некоторых районах, но в целом регион развивается достаточно быстрыми темпами. И под руководством вашей команды мы наблюдаем хорошее движение вперед. Прогресс-то есть", – добавил Путин.

Ранее армия России установила контроль над населенным пунктом Сосновое в ДНР. Поселок освободили 5 марта подразделения группировки войск "Запад".

До этого также сообщалось об ударах по топливно-энергетическому комплексу Украины и местам хранения дальнобойных БПЛА с использованием авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

