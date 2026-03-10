Александр Ревва опроверг слухи о продаже виллы на Кипре

Фото: legion-media.com/Persona Stars

Комик и телеведущий Александр Ревва опроверг информацию о продаже им недвижимости на Кипре. Эти слухи являются фейком, отметил он в беседе с "Газетой.ру".

В телеграм-канале SHOT ранее появилась информация о том, что на Кипре продается вилла Реввы стоимостью 110 миллионов рублей. Уточнялось, что его супруга якобы сдавала недвижимость в аренду за 727 тысяч рублей в месяц, а в январе 2026 года дом выставили на продажу.

По информации журналистов, вилла включает в себя террасу, гостиную, кабинет, четыре спальни и комнату для прислуги. На участке есть бассейн, сад, дом для гостей, зона барбекю и парковка.

Ревва заявил, что слухи о том, что у него есть дом за рубежом, не соответствуют действительности. По его словам, если он и прилетает на Кипр, то всегда останавливается только в отелях.

Ранее на продажу был выставлен особняк певца и народного артиста России Григория Лепса на Новорижском шоссе в коттеджном поселке Коровино в Подмосковье. Его можно купить за 550 миллионов рублей. Площадь дома на 20 сотках составляет 1,8 тысячи квадратных метров.

