Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Российская певица Лариса Долина заявила, что живет в съемной квартире, так как ей пока не хватает денег для покупки собственного жилья. Об этом сообщает РИА Новости.

"Когда сможем, собственно, жилье приобрести, пока неизвестно. Но аренду мы берем на длительный срок. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока что нам ее дают на очень хороших условиях в аренду", – заявила исполнительница журналистам после сольного концерта в подмосковном Домодедово.

Она не стала уточнять, в каком районе теперь живет, но подчеркнула, что он хороший. Кроме того, вместе с Долиной переехали ее кошки. По словам артистки, пережить ситуацию с продажей квартиры в столичном районе Хамовники ей помогли сильный характер и вера в лучшее.

"Нужно жить дальше. Самое главное в жизни – это здоровье твое и здоровье близких. Все остальное можно пережить. Все изменяется, все зависит от человека", – поделилась Долина.

Она отметила, что, несмотря на волну негатива по отношению к ней, она верит в то, что хороших людей в мире больше.

Говоря о планах на этот год, Долина назвала их "грандиозными". В ее графике есть концерты, спектакли в театре, съемки и работа со студентами. Всего, пояснила она, на ее курсе 35 человек, и каждому необходимо уделить время.

"Наверное, просто надо организовать свою жизнь так, чтобы хватило и сил, и здоровья, и времени. Вот с ним (со временем. – Прим. ред.) всегда нехватка", – добавила певица.

Кроме того, она ответила представителям СМИ на жалобы по поводу вырытого пруда в Подмосковье.

"Он находится на моей земле, это моя собственность. Какие вопросы еще? Что хочу, то и делаю там. Хочу – зарою его, а хочу – нет. У меня там рыбки плавают. Это моя земля", – сказала Долина.

Ранее саратовский бизнесмен Глеб Рыськов направил в прокуратуру жалобу в отношении артистки. Он обвинил ее в незаконном строительстве искусственного пруда в Московской области на охраняемой прибрежной полосе. Работы, указал он, привели к уничтожению почвенного слоя, изменению рельефа и гидрологического режима в отсутствие согласований и экспертиз.

В 2024 году Долина стала жертвой мошенников. Она продала свою квартиру в Москве, а деньги от сделки перевела аферистам. Четверо фигурантов дела приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет.

В ходе гражданского судопроизводства певица оспорила сделку по продаже недвижимости. В результате суд оставил за ней право собственности на квартиру.

Спустя время в Верховный суд поступила жалоба. Дело было пересмотрено, и инстанция признала право собственности за покупательницей жилья – Полиной Лурье. В конце января 2025-го представительницы певицы передали ей ключи от квартиры.